Жители Армении угрожают перекрыть трассу – прибыл спецназ

Крупная акция протеста проходит сегодня в Армении: к демонстрации присоединились жители двух крупных населенных пунктов Котайкской области. Они готовы перекрыть трассу.

Ситуация с транспортной доступностью в селах Прошян и Касах так и не разрешилась, в связи с чем их жители устроили очередную акцию протеста, пишут СМИ.

Люди требуют вернуть автобусные маршруты, с помощью которых они раньше добирались до Еревана. Они ждут на месте губернатора Котайкской области Аарона Саакяна. Если главы области не приедет, демонстранты грозятся заблокировать движение по трассе Аштарак–Ереван.

При этом демонстранты сразу поставили власти в известность о своей решимости перекрыть дорогу. На месте событий дежурит полиция, а также спецназ – так называемые "черные береты".

Напомним, что автобусы №25 и №59 курсировали между селами и Ереваном на протяжении двух лет. Сейчас вместо них запустили микроавтобусы, которые менее удобны, а проезд при этом в них дороже.