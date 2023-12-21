Жители ямальского Надыма не попадут в Сочи до Старого Нового года

Погода стала препятствием для того, чтобы гостям из далекого ямальского Надыма провести Старый Новый год на курортах Сочи – авиакомпания перенесла завтрашние рейсы.

Авиакомпания "Ямал" решила перенести свой авиарейс в Сочи на предстоящее празднование Старого Нового года из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Информируем о вынужденном переносе рейсов в связи с прогнозируемой температурой в аэропорту Надыма ниже максимальной эксплуатационной для воздушного судна Airbus А-320"

- пресс-служба авиакомпании

Авиарейс YC686 Надым - Сочи - Надым состоится, однако – с опозданием на двое суток, 15 января. В этот день в 10:15 лайнер вылетит из Надыма в Сочи, а в 18:00 отправится обратно.