Nordwind расширит полетную программу в Сочи

Больше прямых рейсов в Сочи будет с февраля. Nordwind вернет в расписание рейсы из Магнитогорска и Сыктывкара.

Отечественная компания Nordwind возобновит рейсы между Сочи, Магнитогорском и Сыктывкаром.

Полеты будут выполняться с 20 февраля по два раза в неделю на каждом направлении. Рейсы планируется сохранить в расписании на постоянной основе, ранее они выполнялись сезонно.

Из Магнитогорска на черноморский курорт можно будет попасть по четвергам и воскресеньям, из Сыктывкара - по вторникам и субботам.