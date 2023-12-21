Вестник Кавказа

Nordwind расширит полетную программу в Сочи

Nordwind расширит полетную программу в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Больше прямых рейсов в Сочи будет с февраля. Nordwind вернет в расписание рейсы из Магнитогорска и Сыктывкара.

Отечественная компания Nordwind возобновит рейсы между Сочи, Магнитогорском и Сыктывкаром.

Полеты будут выполняться с 20 февраля по два раза в неделю на каждом направлении. Рейсы планируется сохранить в расписании на постоянной основе, ранее они выполнялись сезонно.

Из Магнитогорска на черноморский курорт можно будет попасть по четвергам и воскресеньям, из Сыктывкара - по вторникам и субботам.

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