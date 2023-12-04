Жителей Ростова предупредили о сильном гололеде

Непогода добавила работы донским коммунальщикам – мороз сковал дороги Ростова-на-Дону, и его улицы сейчас активно обрабатывают противогололедными реагентами.

Впервые за эту зиму в администрацию Ростова-на-Дону от гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Коммунальные службы города заработали в круглосуточном режиме: основная задача у них сейчас – сделать менее скользкими проезжую часть и городские тротуары, для чего уже израсходовано 536 т реагентов. И если они справились со своим назначением на проезжих частях, то с тротуарами сложнее – быстро растворить трехмиллиметровый слой льда они не могут, отметил градоначальник.

"Особое внимание уделяли путям подходов и подъездов к образовательным и лечебным учреждениям, мостам и путепроводам, спускам и подъемам, остановочным комплексам и въездам в автотранспортные предприятия. Для обработки города было привлечено 114 единиц техники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и 13 минипогрузчиков с навесным оборудованием для распределения реагентов"

- Алексей Логвиненко

Сейчас уборкой тротуаров занимаются 697 работников ЖКХ, а дворы обрабатывают реагентами 2072 дворника управляющих организаций. Тем не менее, Логвиненко попросил горожан по мере возможности быть предельно внимательными и острожными, выходя из дома.

Напомним, накануне во многих городах и районах Ростовской области прошел ледяной дождь, после которого ударили морозы – в отдельных районах области пришлось отправить на дистанционный формат учеников школ и студентов вузов.