Жителей Махачкалы избавят от стихийной свалки

Стихийная мусорная свалка, образовавшаяся в пригороде Махачкалы и в прямом смысле отравляющая жизнь жителей тех муниципалитетов республики, в скором времени будет рекультивирована, заверили в правительстве Дагестана.

В скором времени стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет рекультивирована, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Свалку в Черкес-Кутане подготовят к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году. Представлена дорожная карта. Об этом говорили на совещании, которое провел председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов"

- правительство Дагестана

Уже в первом полугодии будущего 2025 года будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации и получено заключение экологической экспертизы, после чего в Минприроды России будет отправлена заявка на включение свалки в федеральный проект "Генеральная уборка", добавили в правительстве республики, передает РИА Новости.

Свалка расположена на территории трех муниципалитетов: Махачкалы, Карабудахкентского и Буйнакского районов, на ней периодически происходят возгорания, а жители столицы и близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. Свалка горит и сейчас.