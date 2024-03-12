Жителей Дагестана обвинили в госизмене

В Махачкале заочно арестовал двоих жителей Дагестана, которых обвиняют в госизмене. Они объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях против ВС РФ.

Суд в Махачкале приговорил к двухмесячному аресту двоих жителей Дагестана, которые обвиняются в государственной измене, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

По версии следствия, они в 2012 и 2017 годах уехали в Украину. В феврале прошлого года стали членами добровольческого военного формирования иностранных наемников ВСУ. Они участвуют в боевых действиях против российской армии.

Заочно арестованные жители Дагестана объявлены в международный розыск. С момента фактического задержания они будут заключены под стражу.