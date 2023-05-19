Отец несколько лет избивал детей в Дагестане – открыто дело

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела: его обвиняют в том, что на протяжении 2,5 лет он наносил побои детям, которые жили с ним после того, как он развелся с женой.

Уголовное дело открыто в Дагестане после того, как жителя Махачкалы уличили в истязании своих детей, сообщает республиканское управление СКР.

По данным ведомства, фигурант – 41-летний житель дагестанской столицы, живущий в Ленинском районе. Дело расследуется по статье 117 Уголовного кодекса - об истязании. Жертвами мужчины стали его дети 2010 и 2014 г.р.

Следствие считает, что на протяжении длительного времени, с сентября 2021 года по февраль нынешнего года обвиняемый наносил физические и психические страдания детям, которые остались с ним после развода. Прикрываясь якобы необходимостью воспитания, отец систематически избивал их руками и различными предметы, нанося удары по всему телу.

Сейчас следователи собирают доказательства. Дети пока живут у матери.

Напомним, в прошлом году всю Россию потрясла история 4-летней девочки Самиры из Ингушетии, которая умерла от побоев. Главными подозреваемыми по уголовному делу проходили мать и бабушка ребенка. Девочка была госпитализирована в конце апреля в очень тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но организм ребенка не смог справиться с последствиями истязаний, и Самира умерла 16 мая. На ее похороны пришли тысячи людей.