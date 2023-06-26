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Жителям КЧР обещают град и затяжные дожди

Жителям КЧР обещают град и затяжные дожди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже сегодня вечером на Карачаево-Черкесию обрушатся ливни, грозы и затяжные дожди с градом, усилится шквалистый ветер, и такая погода продлится как минимум три дня, говорится в штормовом предупреждении регионального МЧС.

Спасатели объявили в Карачаево-Черкесии штормовое предупреждение – по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются ливни, грозы, затяжные дожди, град и усиление ветра до 25 м/с, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, дожди начнутся уже в ближайшие часы и будут идти, не переставая, в течение последующих трех суток 27-29 июня. В реках прогнозируется подъем уровней воды, местами - до неблагоприятных отметок, а в горах - сход небольших селей, передает "Интерфакс".

Со своей стороны в МЧС региона предупредили, что последствиями непогоды могут стать чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подтоплением низменностей, повреждения линий связи и ЛЭП, а также рост числа ДТП и заторов на трассах федерального и местного значения. От дождей могут пострадать и посевы.

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