Жителям КЧР обещают град и затяжные дожди

Спасатели объявили в Карачаево-Черкесии штормовое предупреждение – по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются ливни, грозы, затяжные дожди, град и усиление ветра до 25 м/с, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, дожди начнутся уже в ближайшие часы и будут идти, не переставая, в течение последующих трех суток 27-29 июня. В реках прогнозируется подъем уровней воды, местами - до неблагоприятных отметок, а в горах - сход небольших селей, передает "Интерфакс".
Со своей стороны в МЧС региона предупредили, что последствиями непогоды могут стать чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подтоплением низменностей, повреждения линий связи и ЛЭП, а также рост числа ДТП и заторов на трассах федерального и местного значения. От дождей могут пострадать и посевы.