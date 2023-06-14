Северный Кавказ будет штормить

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионах СКФО пройдут сильные дожди с грозами, а также произойдет усиление ветра. В горах возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок и селевые потоки
"В ночь на 15 июня и до конца суток по районам Дагестана ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с"
– пресс-служба МЧС РФ
Так, в Дагестане из-за ухудшения погоды в ночь со среды было объявлено штормовое предупреждение.
Также дожди и грозы прогнозируются в четверг в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ингушетии. В этой связи синоптики не исключают сход в горах селевых потоков.
В Чечне 15 июня также ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируют сильные дожди и ливни с усилением ветра до 25 м/с.