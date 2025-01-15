Вестник Кавказа

Житель Зеленчукской погиб в огне в КЧР

Житель Зеленчукской погиб в огне в КЧР
© Фото: МЧС России
Трагедия произошла накануне в одном из частных домов в станице Зеленчукской. Пламя охватило строения, в результате получил смертельные повреждения и умер мужчина.

Мужчина, проживавший в станице Зеленчукской, стал жертвой крупного пожара. О ЧП сообщили в МЧС России.

Трагедия случилась в одном из частных домов станицы Зеленчукская. В какой-то момент там запылала летняя кухня, после чего огонь стал разгораться.

В итоге пламя разошлось по площади 88 кв м. После того, как пожар был потушен, на пепелище спасатели нашли тело погибшего – 50-летнего мужчины.

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Житель Зеленчукской погиб в огне в КЧР
© Фото: МЧС России
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