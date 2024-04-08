Вестник Кавказа

Житель Ингушетии хранил в доме самодельную взрывчатку

Житель Ингушетии хранил в доме самодельную взрывчатку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии поймали местного жителя, он хранил в своем доме взрывчатку. Против него было возбуждено уголовное дело. Он находится в изоляторе.

Пресс-служба МВД Ингушетии сообщила о задержании жителя Малгобекского района.

Как заявили в ведомстве, мужчина хранил в частном доме самодельное взрывное устройство. Нам боеприпасе обнаружили отпечатки пальцев хозяина.

Отмечается, что силовики изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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