Житель Ингушетии хранил в доме самодельную взрывчатку

В Ингушетии поймали местного жителя, он хранил в своем доме взрывчатку. Против него было возбуждено уголовное дело. Он находится в изоляторе.
Пресс-служба МВД Ингушетии сообщила о задержании жителя Малгобекского района.
Как заявили в ведомстве, мужчина хранил в частном доме самодельное взрывное устройство. Нам боеприпасе обнаружили отпечатки пальцев хозяина.
Отмечается, что силовики изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).