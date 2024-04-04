Вестник Кавказа

Продажа взрывчатых веществ лишила жителя Дагестана свободы

Продажа взрывчатых веществ лишила жителя Дагестана свободы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Дагестана приговорили к тюремному заключению за торговлю взрывчатыми веществами. Его поймали при продаже аммонита сотруднику полиции.

В Кисловодске суд осудил жителя Дагестана Магомеда Гасанова за то, что он торговал взрывчатыми веществами, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Мужчину поймали в момент, когда он пытался сбыть товар полицейскому, который выступил в роли клиента. В отношении задержанного завели три уголовных дела.

Помимо этого, Гасанов занимался поставками взрывчатых средств на территорию края. Его приговорили к 8,5 годам тюремного заключения.

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