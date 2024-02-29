Житель Еревана устроил ДТП на территории посольства США

Мужчина попал в аварию рядом с посольством США в Ереване. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Утром 9 марта возле посольства Соединенных Штатов в Ереване произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, мужчина, находясь за рулем иномарки, врезался в бетонный бордюр и протаранил деревья, после чего вылетел к забору посольства.

В результате аварии водитель получил различные травмы. Первую помощь ему оказали сотрудники посольства, а затем его передали врачам скорой помощи.

Причины произошедшего устанавливаются.