Вестник Кавказа

Житель Еревана устроил ДТП на территории посольства США

посольство США в Ереване
© Фото: сайт Армянского Национального Комитета Америки
Мужчина попал в аварию рядом с посольством США в Ереване. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Утром 9 марта возле посольства Соединенных Штатов в Ереване произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, мужчина, находясь за рулем иномарки, врезался в бетонный бордюр и протаранил деревья, после чего вылетел к забору посольства.

В результате аварии водитель получил различные травмы. Первую помощь ему оказали сотрудники посольства, а затем его передали врачам скорой помощи.

Причины произошедшего устанавливаются.

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