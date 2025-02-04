Вестник Кавказа

Житель Дагестана наказан за самовольное подключение к газопроводу

Житель Дагестана наказан за самовольное подключение к газопроводу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане осудили мужчину за самовольное подключение к газопроводу. Он признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

В Хасавюртовском районном суде в Дагестане вынесли приговор местному жителю, который самовольно подключился к газопроводу, пишет пресс-служба Верховного суда РД.

Против него завели уголовное дело по статье 215.3 УК РФ. Мужчина был осужден на 150 часов обязательных работ. Ранее его уже наказывали за подобное подключение.

Стоит отметить, что дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый заключил досудебное соглашение. Он признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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