Вестник Кавказа

Житель Армавира из ревности едва не убил свою жену

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ревнивый муж нанес тяжкие увечья собственной жене в Армении. Возмутительный случай произошел в одном из сел Армавирской области. Сейчас агрессор задержан и взят под арест.

Жестокое преступление против женщины было совершено в Армении – мужчина едва не убил свою жену, рассказали в армянском СК.

ЧП случилось еще 13 декабря прошлого года, однако информация о нем появилась только сейчас. Житель одного из сел Армавирской области нанес своей жене побои, затем облил женщину краской и спиртом, после чего целенаправленно поджег зажигалкой. В результате она получила увечья.

Уголовное дело было открыто 26 февраля. Агрессора будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент он находится под арестом.

Армянские СМИ дополняют картину преступления деталями. По их данным, жертве 28 лет, а мотивом для жестоких действий мужа стала ревность. Женщина рассказала также, что после побоев и угроз убийством муж сам доставил ее в больницу, потребовав никому не говорить о том, откуда у нее травмы.

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