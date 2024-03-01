Зипланы в Абхазии не прошли проверку безопасности

Туристический аттракцион зиплайн в Абхазии на озере Рица не отвечает нормам безопасности. В скором времени администрация республики может запретить их эксплуатацию.

Департамент технического и энергетического надзора Абхазии провел проверку популярного туристического объекта зиплайн, который расположен на озере Рица.

В ходе проверки выяснилось, что аттракцион не соответствует техническим нормам. В частности, одна из канатных дорог натянута под проводами высоковольтных линий, вторая не предусматривает специального крепежа для каната.

Ранее ведомство уже проверяло аттракцион, затем проверка повторилась.

По данным главы департамента Эрика Кокоскерии, планируется обратиться к администрации района, чтобы объект был закрыт до проведения всех необходимых работ.