Зимние каникулы у школьников в Казахстане – сколько они продлятся?

Информацию о новогодних каникулах, которые уже скоро начнутся у казахстанских школьников, распространило Минпросвещения страны. Педагоги подготовили специальную программу по воспитанию на время праздников.

Школьные каникулы в Казахстане начнутся в пятницу 29 декабря, рассказали в Минпросвещения республики.

В ведомстве уточнили, что отдыхать дети будут до воскресенья 7 января, в школу пойдут в понедельник 8 января. В общей сложности они отдохнуть девять дней.

На каникулах дети смогут принять участие во множестве мероприятий в рамках "Единой программы воспитания".

Она предполагает научные занятия с участием вузовских преподавателей, беседы по художественной литературе, спортивные игры, просвещение в области правовой культуры. Запланированы и специальные родительские собрания в рамках Школы родителей.