Жертвами израильской атаки на IRIB стали три человека

Удар, нанесенный в понедельник вечером Израилем по штаб-квартире иранской государственной телерадиокомпании IRIB, по последним данным, унес жизни трех человек.

Три человека погибли в результате совершенной накануне Израилем атаки на штаб-квартиру гостелерадиокомпании Ирана IRIB, передает иранское агентство Mehr.

Ранее сообщалось о двух жертвах удара.

Напомним, обстрел произошел накануне вечером, в трансляцию попал момент удара: ведущая Сахар Эмами вела передачу в прямом эфире, когда раздался грохот, и конструкции студии частично обрушились. Женщина покинула помещение, и его заволокло дымом. Позже стало известно, что Эмами вернулась в поврежденную студию и снова вышла в эфир, предложив ЦАХАЛ повторить попытку.

Стоит отметить, что сразу после удара здание загорелось. Помимо погибших, есть и раненые.