Четыре бомбы попали в здание иранской гостелерадиокомпании IRIB

В армии самообороны Израиля сообщили о четырех попаданиях по зданию "центра связи ВС Ирана" в Тегеране, однако удары пришлись по государственной телерадиокомпании страны – в МИД ИРИ назвали это жестоким преступлением.

Армия самообороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания иранской государственной телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя.

"Сегодня, в понедельник, ВВС Израиля нанесли точечный удар, основанный на разведданных от Разведывательного управления, целью которого был центр связи, использовавшийся в военных целях Вооруженными силами Ирана"

- ЦАХАЛ

Пресс-служба израильского оборонного ведомства сопроводила сообщение кадром аэрофотосъемки с изображением здания, выглядящего как штаб-квартира телерадиокомпании IRIB. - основного иранского вещателя.

Сама гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что подверглась атаке Израиля, а момент израильского удара по ее офису попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала", причем по зданию было нанесено не менее четырех бомбовых ударов, сейчас оно затянуто густым дымом и местами пылает, хотя прямой эфир из него ведется.

Также в компании сообщили, что есть пострадавшие – это несколько сотрудников компании, заявил глава отдела политической информации гостелерадиокомпании Хасан Абедини, пишет иранское государственное новостное агентство Tasnim.

Атака на здание гостелерадио Ирана - преступление, СБ ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил в своем официальном аккаунте в соцсети Х официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Нападение на Гостелерадио - еще одно жестокое преступление... СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии... израильского режима против народа Ирана"

- Эсмаил Багаи