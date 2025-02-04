Жертвам крушения самолета в Актау установлен памятник

В Актау появился монумент в честь погибших при крушении самолета AZAL в декабре прошлого года.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, открытие памятника состоялось 26 июня, он установлен недалеко от аэропорта Актау и посвящен членам экипажа разбившегося воздушного судна, национальным героям Азербайджана — пилоту Александру Кальянинову и старшей бортпроводнице Хокуме Алиевой, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области Казахстана.
В церемонии открытия монумента участие приняли родственники погибших при крушении самолета, представители авиационной сферы и местной общественности. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Напомним, благодаря действиям экипажа при крушении самолеты в живых остались 29 человек, пилоты погибли. Самолет выполнял рейс Баку-Грозный.