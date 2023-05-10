РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ: зерновую сделку продлят с учетом интересов России

СМИ: зерновую сделку продлят с учетом интересов России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Зерновая сделка будет продлена с учетом возражений, выдвинутых Россией. Продление сделки важно для Турции, так как подтверждает надежность страны как партнера.

Источник в Анкаре сообщил о том, что зерновая сделка, переговоры о продлении которой стартовали в среду в Стамбуле, будет учитывать вдвинутые российской стороной возражения. По словам источника, предполагается, что сделка будет продлена после 18 мая.

«Поэтому я и говорю об этом как о факте. И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен"

– источник в Анкаре.

Также собеседник ТАСС подчеркнул, что для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продление сделки – это сигнал Европе и США о том, что Турции можно доверять.

 Поэтому руководство Турции сделает все для продления зернового соглашения.

Встречу по зерновой сделке примет Стамбул

Встречу по зерновой сделке примет Стамбул

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1410 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version