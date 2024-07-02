Женщины выяснили отношения в Сочи

Массовая драка с участием женщин произошла в Сочи. В социальных сетях распространяются кадры. Причины конфликта не установлены.

В Сочи произошла массовая потасовка, в которой приняли участие женщины. Новость о драке распространилась в социальных сетях.

Как пишет «АиФ-Краснодар», очевидцы сообщили о потасовке в городском парке «Ривьера». Видеокадры с места разлетелись по интернету.

Отмечается, что девушки таскали друг друга за волосы и пытались сбить оппоненток с ног. При этом потасовка сопровождалась нецензурной лексикой.

Причины инцидента в настоящее время не установлены.