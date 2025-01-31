Женщинам в трудной жизненной ситуации предоставят жилье в Северной Осетии

Временным жильем будут снабжать женщин в Северной Осетии, если они окажутся в сложной жизненной ситуации, рассказали в региональном Минтруда.
"Будет предоставляться временное жилье для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию"
– Минтруд
Представитель ведомства уточнил, что иногда случается так, что женщина, в силу различных событий, лишается крыши над головой. При этом вместе с ней буквально на улице могут оказаться и ее дети.
Как уточняет ТАСС, в таких случаях женщины смогут найти кров в центре "Доброе сердце", который действует во Владикавказе. На его базе будет открыто кризисное отделение для женщин с детьми, которые перенесли семейное насилие.
Кроме собственно проживания, женщинам помогут найти выход из сложной ситуации: для этого с ними будут работать специалисты, по рекомендациям которых будет составляться соответствующий план.