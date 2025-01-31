Вестник Кавказа

Женщинам в трудной жизненной ситуации предоставят жилье в Северной Осетии

Женщинам в трудной жизненной ситуации предоставят жилье в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительницы Северной Осетии, оказавшиеся в сложной ситуации, смогут найти приют в специальном центре во Владикавказе, где их готовы принять вместе с детьми.

Временным жильем будут снабжать женщин в Северной Осетии, если они окажутся в сложной жизненной ситуации, рассказали в региональном Минтруда.

"Будет предоставляться временное жилье для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию"

– Минтруд

Представитель ведомства уточнил, что иногда случается так, что женщина, в силу различных событий, лишается крыши над головой. При этом вместе с ней буквально на улице могут оказаться и ее дети.

Как уточняет ТАСС, в таких случаях женщины смогут найти кров в центре "Доброе сердце", который действует во Владикавказе. На его базе будет открыто кризисное отделение для женщин с детьми, которые перенесли семейное насилие.

Кроме собственно проживания, женщинам помогут найти выход из сложной ситуации: для этого с ними будут работать специалисты, по рекомендациям которых будет составляться соответствующий план.

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