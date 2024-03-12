Женщина везла из Стамбула "в подарок" 24 золотых браслета

Россиянка, летевшая авиарейсом Стамбул – Грозный, по прибытии в аэропорт назначения была задержана таможенниками воздушной гавани столицы Чечни после того, как в ее багаже обнаружили золотых украшений на сумму в полтора миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
На вопрос, зачем ей 24 браслета и шесть цепочек, женщина невозмутимо ответила, что у нее множество родственников, и все они ждут подарков из чужой страны, а на турецком рынке ей подвернулась прекрасная возможность приобрести ювелирные украшения оптом и по дешевке.
Эксперты провели проверку украшений, которая показала: все они изготовлены из золота 585-й пробы, а браслеты украшены вставками из полудрагоценных фианитов. Обая их стоимость превышает 1,5 млн рублей.
Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о контрабанде ювелирных изделий.