Женщина везла из Стамбула "в подарок" 24 золотых браслета

Россиянка была задержана в аэропорту Грозного при попытке ввоза в страну из Турции 24 золотых браслетов и шести цепочек, которые она везла из Стамбула якобы "в подарок" многочисленным родственникам – теперь ее ждет суд.

Россиянка, летевшая авиарейсом Стамбул – Грозный, по прибытии в аэропорт назначения была задержана таможенниками воздушной гавани столицы Чечни после того, как в ее багаже обнаружили золотых украшений на сумму в полтора миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На вопрос, зачем ей 24 браслета и шесть цепочек, женщина невозмутимо ответила, что у нее множество родственников, и все они ждут подарков из чужой страны, а на турецком рынке ей подвернулась прекрасная возможность приобрести ювелирные украшения оптом и по дешевке.

Эксперты провели проверку украшений, которая показала: все они изготовлены из золота 585-й пробы, а браслеты украшены вставками из полудрагоценных фианитов. Обая их стоимость превышает 1,5 млн рублей.

Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о контрабанде ювелирных изделий.