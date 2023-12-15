Женщин в Азербайджане большинство в образовании, науке и медицине

Женщины в Азербайджане активно участвуют в социально-экономической жизни страны, представляя большинство работников образования, медицины и науки. Растет и число женщин-парламентариев, рассказали в Госкомстате Азербайджана.

Женщины составляют 50,2% от общей численности населения страны и активно участвуют в ее социально-экономической и общественно-политической жизни, рассказали в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

О роли женщин в жизни государства красноречиво говорят цифры: это 82,7% учителей в общеобразовательных учреждениях страны, 79,4% в средних специальных учебных заведениях, 58,7% в высших учебных заведениях и две трети врачей, передает Trend.

Большинство азербайджанских ученых - 59,2% - тоже женщины, именно они играют исключительную роль в развитии науки, только за последние 10 лет докторов наук среди женщин стало больше в 1,6 раза, докторов философии - в 1,5 раза.

Также азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны – они не только работают (47,9%), но и успешно трудятся и на госслужбе (29,4%) и в предпринимательстве (22,7%).

Растет роль женщин и в политической жизни страны – так, число женщин-депутатов в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана выросло с 4,3% в 1990 году до 17,9% в 2024 году.

"Таким образом, азербайджанские женщины принимают активное участие как в социально-экономической, так и в общественно-политической жизни страны"

- Госкомстат Азербайджана