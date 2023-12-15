В Азербайджане назвали численность населения страны

Госкомстат АР сообщил, что в Азербайджане проживает более 10,172 миллионов человек. Из них 54,6% живет в городах, а 45,4% - в сельской местности. Женщин в Азербайджане больше, чем мужчин.

Госкомстат Азербайджана опубликовал результаты последней переписи населения страны по состоянию на 1 ноября 2023 года.

Так, по данным ведомства, в республике проживает 10 172 823 человека, из которых 54,6% живут в городах, а 45,4% - в сельской местности.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что процент женщин в Азербайджане (50,2%) выше процента мужчин, проживающих в стране – 49,8%.