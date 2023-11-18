Население Чечни превысило 1,5 млн человек

Численность населения Чечни растет с каждым годом, и в 2023 году она уже превышает полтора миллиона человек. Такого показателя удалось добиться за счет грамотной социальной политики, отмечают власти.

В Чечне на сегодняшний день живет уже более 1,5 млн человек, такие данные озвучил глава регионального министерства экономического, территориального развития и торговли.

"Благодаря эффективной социальной политике, численность населения республики ежегодно увеличивается в среднем на 19 тыс человек"

– Рустам Шаптукаев

Министр подчеркнул, что именно люди представляют собой главное богатство для любой страны.

Чиновник также рассказал и о других позитивных тенденциях. Он уточнил, что Чечня стала лидером по всей России по такому показателю, как общий коэффициент рождаемости. Кроме того, регион вышел на второе место по общей смертности.

Говоря о сфере здравоохранения, Шаптукаев отметил, что с 2018 года в республике стало на 17% больше врачей.