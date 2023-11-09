Российские туристы устремились в Чечню

Турпоток в Чечню с начала года вырос на 41%. Регион принял свыше 200 путешественников за январь-сентябрь.

Девять месяцев 2023 года принесли Чечне более 200 тыс туристов, востребованность региона как туристического направления, растет.

"За девять месяцев текущего года турпоток составил более 200 тысяч человек. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года"

– вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

В прошлом году в Чечне отдохнули свыше 300 тыс человек.

Для развития туризма в регионе направляются инвестиции, в частности, дополнительное бюджетное финансирование в размере, превышающем 300 млн рублей, выделено на 2023-2024 годы на строительство новых модульных отелей.

"Это позволит расширить фонд более чем на 200 номеров и нарастить турпоток"

– Чернышенко

Чаще всего туристы в Чечне посещают курорт Ведучи, озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье.