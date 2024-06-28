Вестник Кавказа

Землетрясение зафиксировано в Азербайджане

Землетрясение зафиксировано в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Азербайджан сотрясло землетрясение. Природное явление произошло в Губинском районе, разрушений и пострадавших нет.

Сейсмологи в среду зарегистрировали землетрясение в Губинском районе Азербайджана.

Магнитуда природного явления составила 3,2, информирует Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Очаг находился на глубине 43 км в 12 км к западу от станции Хыналыг.

Подземные толчки были неощутимы и не привели к разрушениям, пострадавших также нет.

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