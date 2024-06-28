Землетрясение зафиксировано в Азербайджане

Сегодня Азербайджан сотрясло землетрясение. Природное явление произошло в Губинском районе, разрушений и пострадавших нет.
Сейсмологи в среду зарегистрировали землетрясение в Губинском районе Азербайджана.
Магнитуда природного явления составила 3,2, информирует Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Очаг находился на глубине 43 км в 12 км к западу от станции Хыналыг.
Подземные толчки были неощутимы и не привели к разрушениям, пострадавших также нет.