Вестник Кавказа

Землетрясение в Дагестане зафиксировали сегодня

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на территории Дагестана произошло землетрясение. По оценкам сейсмологов, сила толчков составила 4,3, очаг находился в Кизилюртовском районе.

В Дагестане 2 мая случилось землетрясение, информирует Главное управление МЧС РФ по региону.

"В 06:05 мск от начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 05:49 мск на территории Кизилюртовского района вблизи села Инчха зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км"

– сообщение

В МЧС Дагестана уточнили, что природное явление было неощутимым. При землетрясении никто не пострадал, разрушений также нет.

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