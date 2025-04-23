Землетрясение в Дагестане зафиксировали сегодня

Сегодня на территории Дагестана произошло землетрясение. По оценкам сейсмологов, сила толчков составила 4,3, очаг находился в Кизилюртовском районе.
В Дагестане 2 мая случилось землетрясение, информирует Главное управление МЧС РФ по региону.
"В 06:05 мск от начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 05:49 мск на территории Кизилюртовского района вблизи села Инчха зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км"
– сообщение
В МЧС Дагестана уточнили, что природное явление было неощутимым. При землетрясении никто не пострадал, разрушений также нет.