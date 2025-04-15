Вестник Кавказа

Утреннее землетрясение произошло недалеко от Владикавказа

Утреннее землетрясение произошло недалеко от Владикавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 20 км от столицы Северной Осетии зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,3. Разрушений и пострадавших нет.

Приборы зафиксировали сейсмическую активность в горах Северной Осетии сегодня утром, согласно данным Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что подземные толчки произошли около 11 утра в 20 км от Владикавказа и имели магнитуду 3,3. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушения и пострадавших не поступало.

Напомним, что 21 апреля еще одно землетрясение произошло на Северной Кавказе. Его зафиксировали на территории Дагестана. Магнитуда подземных толчков достигла 4,2.

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