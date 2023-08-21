Землетрясение в Армении ощутили и в Азербайджане

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Армении. Очаг подземных толчков располагался на глубине 6 км. Его ощутили в приграничных районах Азербайджана.
В Армении произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,1, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки были зафиксированы на территории Армении, очаг располагался на глубине 6 км.
Стоит добавить, что землетрясение ощутили и приграничные с Арменией азербайджанские районы. Там магнитуда достигала 3 баллов.