Опубликовано: 20:18, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Серьезное землетрясение зафиксировано сегодня в Азербайджане. Подземные толчки ощутили жители нескольких районов страны.

Мощное землетрясение зафиксировано сегодня вечером в Азербайджане. Оно произошло в 20:38 по местному времени (19:38 мск).

Эпицентр его располагался в Кюрдамире. Он находился на глубине 52 км. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5,2 балла.

В районах Габала, Гейчай, Исмаиллы сила толчков достигала 5 баллов.

Появилась информация также о "достаточно сильном" землетрясении в Ханкенди и ряде районов Карабахского экономического района Азербайджана, в том числе в Агдаме.

В МЧС Азербайджана заявили, что в результате стихийного бедствия никто не пострадал. Разрушений также не произошло.

Информацию о природном катаклизме распространил также Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр располагался в 29 км к северо-западу от города Гаджигабул. Магнитуду сейсмологи оценили в 5,0.