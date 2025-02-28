Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло Черное море

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
У побережья Краснодарского края произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр находится в 34 км от Туапсе.

Землетрясение зафиксировано в Черном море у побережья Туапсинского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба Единой геофизической службы.

По данным организации, подземные толчки были выявлены в 00:20 в Черном море. Магнитуда землетрясения составила 3,9 балла.

Отмечается, что эпицентр располагался в 14 км от поселка Новомихайловский и 34 км от города Туапсе.

Стоит добавить, что подземные толчки залегали на глубине 10 км.

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