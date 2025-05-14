Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали сегодня землетрясение в восточной части страны. Его очаг находился на глубине 20 км.

В пятницу, 23 мая, восток Казахстана потрясло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в двух десятках километров от города Талдыкорган. Их очаг залегал на глубине 20 км.

Информацию о землетрясение также подтвердили в МЧС республики. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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