Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали сегодня землетрясение в восточной части страны. Его очаг находился на глубине 20 км.
В пятницу, 23 мая, восток Казахстана потрясло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в двух десятках километров от города Талдыкорган. Их очаг залегал на глубине 20 км.
Информацию о землетрясение также подтвердили в МЧС республики. Другие подробности произошедшего неизвестны.
Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.