Земельные работы запретили в Грозном до середины июля

В Грозном начал действовать временный запрет на проведение любых земляных работ. Такое решение было принято в связи с проведением на следующей неделе Кавказского инвестфорума.

В Грозном временно запретили проводить земельные работы всех видов. Об этом сказано в заявлении городской мэрии.

"Запрет на производство земляных работ на территории города будет действовать с 8 по 17 июля. Временное ограничение касается всех жителей Грозного. Под запрет попадают все виды земельных работ, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства"

– пресс-служба мэрии

Цель запрета - уменьшить возможные негативные последствия для городской инфраструктуры.

"Стоит отметить, что при возникновении аварийных ситуаций работы будут выполняться по согласованию с комитетом городского хозяйства мэрии города Грозного"

– мэрия города

Напомним, на следующей неделе Чечня примет Кавказский инвестфорум. Он пройдет в столице республики 15-17 июля.