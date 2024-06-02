Земельные работы запретили в Грозном до середины июля

В Грозном временно запретили проводить земельные работы всех видов. Об этом сказано в заявлении городской мэрии.
"Запрет на производство земляных работ на территории города будет действовать с 8 по 17 июля. Временное ограничение касается всех жителей Грозного. Под запрет попадают все виды земельных работ, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства"
– пресс-служба мэрии
Цель запрета - уменьшить возможные негативные последствия для городской инфраструктуры.
"Стоит отметить, что при возникновении аварийных ситуаций работы будут выполняться по согласованию с комитетом городского хозяйства мэрии города Грозного"
– мэрия города
Напомним, на следующей неделе Чечня примет Кавказский инвестфорум. Он пройдет в столице республики 15-17 июля.