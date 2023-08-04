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Железную дорогу из Барды в Агдам построят до конца года

Железную дорогу из Барды в Агдам построят до конца года
Железная дорога Барда-Агдам построена на 70%. Оставшиеся работы планируется выполнить в течение ближайших нескольких месяцев.

Строительство железной дороги, соединяющий Барду и Агдам, планируется завершить до конца 2023 года. Об этом информируют ЗАО "Азербайджанские железнодорожные линии".

На сегодняшний день дорога, протяженность которой составит чуть более 47 км, построена на 70%.

"На сегодня завершено строительство 128 инженерных сооружений из которых два железнодорожных моста. Прокладка рельс осуществлена на 100%"

–  АЖД

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