Железную дорогу из Барды в Агдам построят до конца года

Опубликовано: 16:15, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Железная дорога Барда-Агдам построена на 70%. Оставшиеся работы планируется выполнить в течение ближайших нескольких месяцев.

Строительство железной дороги, соединяющий Барду и Агдам, планируется завершить до конца 2023 года. Об этом информируют ЗАО "Азербайджанские железнодорожные линии".

На сегодняшний день дорога, протяженность которой составит чуть более 47 км, построена на 70%.

"На сегодня завершено строительство 128 инженерных сооружений из которых два железнодорожных моста. Прокладка рельс осуществлена на 100%"

– АЖД