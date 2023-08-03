ОИС поддержала Азербайджан в вопросе дороги Агдам-Ханкенди

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества опубликовал в четверг заявление, согласно которому ОИС поддерживает идею Баку по использованию дороги Агдам-Ханкенди.
«Подобные инициативы будут способствовать реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество. Генеральный секретариат призывает Армению воздержаться от любых провокационных действий и поддержать предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди, а также других предложенных Азербайджаном маршрутов для удовлетворения потребностей армянских жителей»
– заявление организации
Кроме того, в сообщении отмечается, что ОИС признает законные решения Азербайджана о создании на своей территории ППП в ответ на угрозы безопасности, а также в соответствии с принципами и нормами международного права. В ОИС также оценили содействие Баку в использовании армянским населением Карабахского района Азербайджана Лачинской дороги для медицинских нужд.
Отметим, сегодня Армения вновь предприняла попытку усилить напряженность в районе ППП «Лачин», отправив туда еще несколько грузовиков, а на вечер пригласив местных представителей ООН. Армянское руководство не оставляет намерения вовлечь в ситуацию как можно больше сторон.
В регионе нужно двигаться по пути мира и принимать решения, способствующие укреплению безопасности и стабильности, заключили в Организации исламского сотрудничества.