ОИС поддержала Азербайджан в вопросе дороги Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 19:35, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Организация исламского сотрудничества поддерживает предложение Баку по использованию дороги Агдам-Ханкенди. Реализация инициативы поможет реинтеграции населения.

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества опубликовал в четверг заявление, согласно которому ОИС поддерживает идею Баку по использованию дороги Агдам-Ханкенди.

«Подобные инициативы будут способствовать реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество. Генеральный секретариат призывает Армению воздержаться от любых провокационных действий и поддержать предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди, а также других предложенных Азербайджаном маршрутов для удовлетворения потребностей армянских жителей»

– заявление организации

Кроме того, в сообщении отмечается, что ОИС признает законные решения Азербайджана о создании на своей территории ППП в ответ на угрозы безопасности, а также в соответствии с принципами и нормами международного права. В ОИС также оценили содействие Баку в использовании армянским населением Карабахского района Азербайджана Лачинской дороги для медицинских нужд.

Отметим, сегодня Армения вновь предприняла попытку усилить напряженность в районе ППП «Лачин», отправив туда еще несколько грузовиков, а на вечер пригласив местных представителей ООН. Армянское руководство не оставляет намерения вовлечь в ситуацию как можно больше сторон.

В регионе нужно двигаться по пути мира и принимать решения, способствующие укреплению безопасности и стабильности, заключили в Организации исламского сотрудничества.