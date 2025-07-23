Железноводск обзаведется дилижансной станцией

Дилижансная станция появится в курортной зоне Железноводска. Ее строительством займутся в следующем году.
Железноводск обзаведется новым архитектурным объектом – дилижансной станцией, рассказали в пресс-службе городской администрации.
"Мы добавляем еще одну точку притяжения в наш Курортный парк - Купеческий сквер. На дилижансной станции будет установлено электронное табло, которое будет информировать посетителей о расписании самолетов и поездов"
- мэр города Евгений Бакулин
По его словам, новая достопримечательность будет отличным украшением парка и полезной для туристов.
Начало строительства станции намечено на 2026 год, добавили в пресс-службе.
Напомним, что в Железноводск появится новый источник минеральной воды. Он начнет действовать уже летом 2025 года.