Вестник Кавказа

Железноводск обзаведется дилижансной станцией

Железноводск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Дилижансная станция появится в курортной зоне Железноводска. Ее строительством займутся в следующем году.

Железноводск обзаведется новым архитектурным объектом – дилижансной станцией, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Мы добавляем еще одну точку притяжения в наш Курортный парк - Купеческий сквер. На дилижансной станции будет установлено электронное табло, которое будет информировать посетителей о расписании самолетов и поездов"

- мэр города Евгений Бакулин

По его словам, новая достопримечательность будет отличным украшением парка и полезной для туристов.

Начало строительства станции намечено на 2026 год, добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Железноводск появится новый источник минеральной воды. Он начнет действовать уже летом 2025 года.

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