Памятник Владимиру Высоцкому появится в Железноводске

Еще одна точка притяжения для туристов появится в ставропольском Железноводске – в одном из городских парков откроют памятник культовому советскому артисту Владимиру Высоцкому.

Новая "кинематографическая" достопримечательность возникнет скоро в Железноводске, рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин.

По его словам, она появится в парке имени Станислава Говорухина, который сейчас проходит процесс благоустройства, концепция которого основана на творчество режиссера.

"Теперь здесь появится еще один знаковый элемент – монумент Владимиру Высоцкому"

– Евгений Бакулин

Градоначальник объяснил выбор памятника: он напомнил, что именно Владимир Высоцкий воплотил главного героя в легендарном фильме Говорухина "Вертикаль".

Стоит отметить, что, как заявлял Бакулин ранее, благоустройство парка будет окончено к февралю будущего года.