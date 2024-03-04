Завтра "Краснодар" сыграет со столичными "Химками"

Футбольных болельщиков Москвы и Подмосковья завтра ждет интереснейший матч – на стадионе "Арена Химки" пройдет игра между футболистами "Краснодара" и подмосковных "Химок".

Завтра, 12 марта, кубанский футбольный клуб "Краснодар" сыграет в Подмосковье с "Химками", сообщает официальный сайт "быков".

Матч пройдет в Химках на одноименном стадионе "Арена Химки" в 18:00. Погоду обещают ясную и прохладную – около нуля, транслировать игру будет также популярный спортивный телеканал "Матч ТВ" – она начнется в 17:45, передает "АиФ-Юг".

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что 9 марта на московском стадионе "ВТБ - Арена" в ходе матча двадцатого тура РФПЛ футболисты столичного "Динамо" "всухую" выиграли у грозненцев "Ахмата" - 2:0. Этому способствовала игра ахматовцев в меньшинстве.