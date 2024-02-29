Вестник Кавказа

"Ахмат" всухую проиграл в Москве "Динамо"

"Ахмат" всухую проиграл в Москве "Динамо"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москвичи из "Динамо" у себя дома сегодня выиграли у грозненцев "Ахмата" 2:0, чему способствовало игра ахматовцев в меньшинстве.

Сегодня на столичном стадионе "ВТБ - Арена" состоялся очередной матч двадцатого тура РФПЛ, грозненский "Ахмат" в гостях играл с "Динамо" (Москва). Встреча завершилась победой хозяев 2:0.

Первый гол в ворота чеченской команды был забит динамовским футболистом Луисом Чавесом под завершение первого хавтайма – на тридцать девятой минуте. Разрыв в счете увеличился в начале второго хавтайма, когда на шестьдесят второй минуте ворота гостей поразил Константин Тюкавин.

Между этими голами "Ахмат" успел остаться в меньшинстве, так как в дополнительное время первого хавтайма судья присудил удаление грозненцу Евгению Харину.

Таким образом московский клуб находится сейчас на третьем месте турнира с тридцатью восемью очками, на одно и два очка соответственно его опережают кубанский "Краснодар" и "Зенит" (СПб).

"Ахмат" всего с двадцатью очками занимает двенадцатое место. Его следующая игра в РФПЛ – также в гостях, на сей раз у казанского "Рубина".

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