Вестник Кавказа

Футбольная академия заработала в Гяндже

Футбольная академия заработала в Гяндже
© Фото: сайт АФФА
В Азербайджане открыли новую футбольную академию. Ее строительство осуществлялось при поддержке УЕФА и ФИФА.

В Гяндже состоялось открытие академии местного футбольного клуба "Кяпаз". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, которая занималась реализацией проекта.

Строительство осуществлялось при финансовой поддержке УЕФА и ФИФА.

Вместе с академией открылся также Тренировочный центр.

Напомним, исполком АФФА утвердил проект строительства академии в конце 2021 года. Изначально она должна была открыться 11 января этого года, однако затем открытие было перенесено на другую дату.

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