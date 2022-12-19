Завод "Хендай" в Петербурге: работает или закрылся?

Автомобильный завод Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, отказался от режима простоя. Предприятие не работало в течение двух лет.

Автозавод Hyundai не стал продлевать режим простоя, подробности рассказали в его пресс-службе.

"Простой не продлен"

– предприятие

Уточняется, что в данный момент специалисты обслуживают оборудование, пишет ТАСС. Кроме того, персонал проходит необходимое. Весь штат составляет порядка восьми сотен человек.

Когда завод "Хендай" перестал работать?

Напомним, предприятие перестало производить машины в марте позапрошлого года. Производство встало, когда начались перебои с поставками деталей.

В декабре 2023 года совет директоров компании решил продать завод. Глава Минпромторга заявлял о скором его вводе в строй: по данным Дениса Мантурова, он заработает в первом полугодии 2024 года.