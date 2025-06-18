Завод Фордо в Иране должен быть уничтожен, считает Трамп - СМИ

Уничтожение завода Фордо в Иране, на котором ведется обогащение урана, считают необходимым в Белом доме. По сообщению CBS, Трамп уверен что иначе у Ирана вскоре появится ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп считает, что уничтожение подземного завода Фордо в Иране позволит не допустить появление у Тегерана ядерного оружия в ближайшее время, передает американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

Сообщается, что помощники Трампа проинформировали его о "рисках и преимуществах" в связи с возможной бомбардировкой иранского ядерного объекта в Фордо. По данным источников, президент США считает, что существование Фордо связано с риском того, что Иран в короткий срок обзаведется ядерным оружием, потому "выведение его из строя необходимо".

Отметим, что в среду американский лидер дал отрицательный ответ на вопрос журналистов о том, необходимо ли уничтожение завода Фордо для заключения ядерной сделки с Ираном.

В четверг стало известно, что в течение двух недель Штаты примут решение о том, подключаться ли к конфликту Ирана и Израиля.