Завершился третий этап очистки сочинских пальм от вредителей

Обработка сочинских пальм завершилась на третьем этапе. Пальмовые деревья составляют основу городского озеленения на курорте, поэтому за ними необходим тщательный уход.

Третий этап обработки пальм от насекомых и вредителей завершился в Сочи. Об этом рассказала администрация курортного города.

Очистка пальмовых деревьев на краснодарском курорте проходит регулярно каждый год. Методику обработки разработал Субтропический научный центр РАН специально для сочинских городских служб. По их рекомендациям пальмы требуют обработки шесть раз в год, когда как другая городская растительность – четыре.

"Сохранение и приумножение «зеленого каркаса» Сочи – одна из важнейших задач, которую мы прорабатываем с научным сообществом. Подготовлены рекомендации для всех хозяйствующих субъектов на территории города. На их основании регулярная обработка зеленых насаждений от вредителей осуществляется во всех внутригородских районах. Это позволяет добиться максимального эффекта. На сегодняшний день прошла третья обработка пальм. Для удобства жителей и гостей города работы на муниципальных территориях проводятся ночью или ранним утром"

- глава департамента по окружающей среде администрации города Сочи Александр Гиньковский

В списке на обработку от вредителей у городских служб Сочи находятся более семи тыс пальмовых деревьев.