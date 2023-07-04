Затор перед Крымским мостом "рассосался" больше чем на две трети

Опубликовано: 10:10, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пробка при въезде на Крымский мост сегодня к утру сократилась больше чем в три раза, до четырех километров – этому способствовало открытие новых пунктов досмотрп, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сегодня к утру уменьшилась до 4 километров, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Существенно сократилось и время ожидания в заторе: теперь оно составляет не более 2-х часов, отметил глава крымского Минтранса.

Небольшой затор наблюдается и при въезде на мост со стороны Крыма, но его длина – всего 100 м, и ожидание в нем не превышает 10 минут.

Накануне утром длина затора перед Крымским мостом составляла 13 километров, ситуацию взяла на контроль прокуратура Краснодарского края, которая инициировала проверку ответственных за организацию пропуска машин через Крымский мост со стороны Кубани. На место для определения причин и условий возникновения затруднений в движении выезжал заместитель прокурора края Павел Гвоздев.