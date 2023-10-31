Засуха ударила по урожаю винограда кубанской "Фанагории"

Виноградники кубанской "Фанагории" из-за жары, установившейся в регионе, недосчитались почти на четверти урожая винограда.

Одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на выращивании и переработке винограда – кубанская "Фанагория" – недосчиталась 22% урожая солнечной ягоды: причиной неурожая стала сильная жара, установившаяся с середины июля и высушившая виноградники, сообщили в пресс-службе компании.

"По итогам окончания сезона сбора урожая "Фанагория" приняла на переработку более 36 тыс т винограда. … Урожай этого года нельзя сравнивать с чрезмерным прошлогодним, полученным из-за большого запаса влаги с 2021 года. В этом году с июля преобладала засуха, которая в сочетании с высокими температурами ускорила созревание сортов. Однако некоторые из них увяли на лозах"

- пресс-служба "Фанагории"

Засуха и жара сказались на всех сортах винограда, выращиваемых в регионе, причем больше других пострадали розовые сорта – в отличие от черных (20 тыс т) и белых (15,5 тыс т) розовых собрали лишь 500 т. Прогнозы на следующий год давать пока рано, однако виноградари надеются на то, что урожай будет более обильным.

К тому же в этом году кубанские аграрии получили первый урожай новых сортов мальбек, сира и марселан, у которых большие перспективы - в будущем они станут основой для новых вин.