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Защитник сборной Грузии решил уехать в Саудовскую Аравию

Защитник сборной Грузии по футболу Соломон Кверквелия
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале футбольного клуба "Нефтчи"
Экс-игрок "Нефтчи" Соломон Кверквелия перебрался в Саудовскую Аравию. В ближайший год он будет защищать цвета "Аль-Охдуда".

Защитник сборной Грузии по футболу Соломон Кверквелия, выступавший до недавнего времени за бакинский "Нефтчи", решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

31-летний игрок обороны заключил однолетнее соглашение с клубом "Аль-Охдуд". При этом в контракте прописан пункт, позволяющий автоматически продлить его действие еще на год.

Статистика

В минувшем сезоне Кверквелия провел за "Нефтчи" 32 матча в чемпионате Азербайджана, отметившись в них двумя забитыми мячами. На прошлой неделе он покинул клуб, за который выступал чуть больше года.

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