Защитник сборной Грузии решил уехать в Саудовскую Аравию

Экс-игрок "Нефтчи" Соломон Кверквелия перебрался в Саудовскую Аравию. В ближайший год он будет защищать цвета "Аль-Охдуда".
Защитник сборной Грузии по футболу Соломон Кверквелия, выступавший до недавнего времени за бакинский "Нефтчи", решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
31-летний игрок обороны заключил однолетнее соглашение с клубом "Аль-Охдуд". При этом в контракте прописан пункт, позволяющий автоматически продлить его действие еще на год.
Статистика
В минувшем сезоне Кверквелия провел за "Нефтчи" 32 матча в чемпионате Азербайджана, отметившись в них двумя забитыми мячами. На прошлой неделе он покинул клуб, за который выступал чуть больше года.