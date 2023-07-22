Защитник сборной Грузии решил уехать в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 7:40, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале футбольного клуба "Нефтчи"

Экс-игрок "Нефтчи" Соломон Кверквелия перебрался в Саудовскую Аравию. В ближайший год он будет защищать цвета "Аль-Охдуда".

Защитник сборной Грузии по футболу Соломон Кверквелия, выступавший до недавнего времени за бакинский "Нефтчи", решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

31-летний игрок обороны заключил однолетнее соглашение с клубом "Аль-Охдуд". При этом в контракте прописан пункт, позволяющий автоматически продлить его действие еще на год.

Статистика

В минувшем сезоне Кверквелия провел за "Нефтчи" 32 матча в чемпионате Азербайджана, отметившись в них двумя забитыми мячами. На прошлой неделе он покинул клуб, за который выступал чуть больше года.