Зарегистрирован бренд «Кавказское гостеприимство»

Главный университет СКФО зарегистрировав бренд «Кавказское гостеприимство», впоследствии эту награду будут получать лучшие объекты сферы гостеприимства. Университет взял на себя эту ответственную задачу с целью повышения привлекательности региона для туристов и поддержки местных предпринимателей в развитии туристического бизнеса.
«Экспертные группы СКФУ разработали инновационную систему сертификации под названием „Кавказское гостеприимство“. Бренд уже зарегистрирован, а его логотип защищен патентом. Планируется, что проект будет внедрен в туристическую и санаторно-курортную отрасль Северного Кавказа в этом году»
– ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
По его словам, цель нового бренда – стимулировать развития отрасли на Северном Кавказе.
Беспалов пояснил, что объекты получившие знак «Кавказское гостеприимство», будут отличаться особым уровнем сервиса, комфорта и гостеприимства, что создаст позитивное впечатление у посетителей и способствует привлечению новых туристов в регион.
Введение бренда способствует формированию положительного имиджа региона среди туристов, что в свою очередь приведет к увеличению потока посетителей и развитию туристической инфраструктуры.