Зарегистрирован бренд «Кавказское гостеприимство»

На Ставрополье появился новый бренд «Кавказское гостеприимство». Это знак качества, которого будут удостаиваться лучшие представители туристической отрасли.

Главный университет СКФО зарегистрировав бренд «Кавказское гостеприимство», впоследствии эту награду будут получать лучшие объекты сферы гостеприимства. Университет взял на себя эту ответственную задачу с целью повышения привлекательности региона для туристов и поддержки местных предпринимателей в развитии туристического бизнеса.

«Экспертные группы СКФУ разработали инновационную систему сертификации под названием „Кавказское гостеприимство“. Бренд уже зарегистрирован, а его логотип защищен патентом. Планируется, что проект будет внедрен в туристическую и санаторно-курортную отрасль Северного Кавказа в этом году»

– ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

По его словам, цель нового бренда – стимулировать развития отрасли на Северном Кавказе.

Беспалов пояснил, что объекты получившие знак «Кавказское гостеприимство», будут отличаться особым уровнем сервиса, комфорта и гостеприимства, что создаст позитивное впечатление у посетителей и способствует привлечению новых туристов в регион.

Введение бренда способствует формированию положительного имиджа региона среди туристов, что в свою очередь приведет к увеличению потока посетителей и развитию туристической инфраструктуры.